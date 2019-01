Insolite : un linceul déposé devant le Conseil Constitutionnel

Guy Marius Sagna et les membres du Collectif citoyen sénégalais étaient, ce vendredi, devant le Conseil constitutionnel. Ce, pour manifester contre ce qu’ils appellent une « instrumentalisation abusive de la justice sénégalaise et du Conseil constitutionnel ». Fait marquant : ils ont déposé, devant le siège de ladite institution, un brancard sur lequel a été allongé un linceul et criaient : « Libérez le Conseil, libérez le Conseil ».

« Ce cercueil signifie la mort de la démocratie sénégalaise et de la Justice sénégalaise. Et nous devons sauver le Conseil constitutionnel qui doit préserver la justice, décrète Alioune Badara Mboup, membre du Collectif. Nous citoyens, nous sommes des observateurs. Et nous constatons que le Conseil constitutionnel entérine toutes les décisions du parti au pouvoir. Et nous sommes venus ici pour alerter. »