Créé en Octobre 2018, le mouvement «On y est» poursuit son petit bonhomme de chemin à travers tout le pays et, notamment, dans le Saloum (Commune de Lat Mingué). Pour la prochaine présidentielle, ladite structure ne compte pas jouer les seconds rôles. Le Docteur Boubacar Sy et Cie entendent investir à fonds pour la victoire de son Excellence Monsieur le Président de la République Macky Sall. A en croire le responsable de l’APR à Lat Mingué : «Pour cette Présidentielle, notre mouvement «On y est» va mettre les bouchées doubles pour une réélection au premier du Président Macky Sall. Déjà, nous avons sonné la grande mobilisation au niveau de notre localité de Lat Mingué. Pour vous dire que ces échéances ne seront qu’une promenade de santé car l’essentiel de l’électorat est avec nous. Nous avons bon espoir et tablons sur un score de 90 % pour le Chef de l’Etat Macky. Nous sommes vraiment très confiants car, chaque jour, nous enregistrons de nouvelles adhésions », a fait remarqué le Dr Sy. Ce dernier de dévoiler une partie de sa stratégie pour la gagne : «Pour arriver à ce score, notre mouvement va se baser sur le bilan en or massif du Président Sall mais aussi et surtout sur des actions de terrain. Partout, les belles réalisations du régime en place tapent à l’œil et, cela est un fort atout, déjà», s’est-il expliqué. Pour que son vœu se réalise, le Dr Sy mise également sur la jeunesse pour accompagner l’action de Macky : «La jeunesse constitue le fer de lance de tout développement digne de ce nom et notre devoir de tous les jours consiste à être à ses cotés, la soutenir, l’encadrer. Çà, c’est notre credo. Le sport étant un moyen de cohésion sociale, nous n’hésitons pas, à chaque fois que de besoin, à répondre favorablement aux sollicitations de la couche juvénile. Nous ne sous-estimons pas l’apport des jeunes pour l’atteinte de nos objectifs», croit savoir le parrain de la finale de la Zone de Lat Mingué qui va opposer, ce samedi, les équipes de Keur Omar à Koylal et qui aura pour cadre le village de Koylal ( Commune Lat Mingué.