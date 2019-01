Serge Aurier finalement libéré par la police après…

​Dimanche soir, Tottenham recevait Manchester United pour le compte de la vingt-deuxième journée de Premier League. L’absence de Serge Aurier dans le groupe des Spurs a été remarquée. Outre la défaite 0-1 de Tottenham, ce qui a fait le plus parlé est l’absence du latéral droit ivoirien Serge Aurier qui ne faisait pas partie du groupe. Au terme de la rencontre, le club de ​Manchester United a simplement indiqué être au courant d’un problème avec…

Outre la défaite 0-1 de Tottenham, ce qui a fait le plus parlé est l’absence du latéral droit ivoirien Serge Aurier qui ne faisait pas partie du groupe. Au terme de la rencontre, le club de ​Manchester United a simplement indiqué être au courant d’un problème avec ​Aurier alors que les Spurs n’ont pas communiqué clairement sur le sujet.

On n’en sait un peu plus aujourd’hui puisque The Sun croit savoir que l’ancien Parisien a été interpellé par la police britannique samedi soir à son domicile. La raison de cette interpellation n’est pas glorieuse puisqu’il s’agit d’une vive dispute avec sa compagne. Il a été accusé d’agression sur la mère de sa petite fille mais a nié en bloc et est sorti sans que la moindre charge ne soit retenue contre lui.

Décidément, la ​Premier League ne réussit pas plus que la Ligue 1 au défenseur de 26 ans qui enchaîne les mésaventures.