Présidentielle 2019 : Me Madické Niang dit non au boycott

Me Madické Niang, candidat de la coalition Madické 2019, dit NON au boycott de l’élection présidentielle du 24 février. « Ne facilitons pas la tâche à Macky Sall. Je pense que la meilleure voie, c’est de s’opposer, de résister à l’oppression et de s’opposer vivement pour l’amener à reculer, que dire qu’on va boycotter les élections et qu’il puisse avoir la possibilité de se faire réélire sans coup férir et en même temps de réprimer les Sénégalais », suggère-t-il. « Commençons d’abord par exiger que les règles qui permettront le déroulement d’élections transparentes, que ces règles soient respectées au Sénégal. Et nous ne devons lésiner sur aucun moyen pour le faire. Tous les moyens légaux devront être utilisés. » Madické Niang était, selon Dakaractu, au quartier général de la coalition Taxawu Senegaal pour marquer son « indignation » suite au saccage dudit siège.