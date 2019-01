Oumar Sarr le walo a besoin de vous pour son émergence

Ceci est un appel aux pieds au ministre d’Etat, Oumar Sarr bien que membre et coordonnateur du PDS mais je suis tout à fait confiant que cela aura un écho positif. Je ne parle pas au nom de l’Alliance Pour la République (APR), loin de là, au nom du Walo et de tout un département qui a besoin qu’on travaille ensemble pour son émergence.

Laissons la politique pour une fois pour les médias et parlons de notre fierté du WALO car ses fils ont un manque cruel de se réunir sur l’essentiel. Monsieur Oumar Sarr, ceci est un plaidoyer afin de nous rejoindre dans le sens d’un avenir commun et ce, malgré nos diversités politiques encore une fois. Au Sénégal il est temps de dépasser cette mentalité de parti ou d’appartenance sociale, nous avons plus que ça et c’est l’amour du pays qui doit avoir le dernier mot. Je suis de ces jeunes leaders plus ouverts, plus à l’écoute et plus soucieux que même dans la division on peut toujours se retrouver quand on parle d’intérêt national.

Le Walo a besoin de tous ces fils et l’heure est venue aujourd’hui, d’appréhender un destin ensemble, ceci est un appel à toutes les obédiences politiques de la région. On est plus dans la langue de bois et en 2019 à quelques jours d’une élection, il est préférable d’inviter ses ennemis que d’attiser les flammes. Je pense que Monsieur Oumar Sarr peut nous rejoindre sans changer de cheval de bataille si vraiment il y’a que le Sénégal qui l’intéresse. On est à un point ou rejoindre le parti au pouvoir passe plus pour une trahison que pour un besoin de travailler pour son pays mais faut-il valider cette idée qui a fini de mettre en prison pleins de jeunes talents qui devraient être mis en avant mais qui se retrouve à appliquer des idéologies crypto-personnelles.

La politique doit changer et atteindre une maturité, cette jeunesse a besoin de nous de vous et de se retrouver dans tout cela sans aucune pression ni animosité. Le Président de la République a toujours défendu ses idées que le champ politique est indivisible malgré nos différents, non je ne fais pas l’apologie de la transhumance mais force est de constater qu’avec un possible deuxième mandat, on aura besoin de gens comme Oumar Sarr dans le département. Non je veux pas être pris à partie mais j’assume mes choix et je n’ai pas peur de les exposer et d’en tirer toutes les leçons possibles, pourquoi se cacher en privé et non en public? Le Sénégal est dans l’ère de l’action, du travaillons ensemble et plus dans les querelles intestines oui car la politique au Sénégal n’est qu’une grande famille. La démocratie chez nous reste encore une grande question mais qu’il faudra apporter des réponses idoines afin de donner l’exemple à nos chers citoyens lambda qui ne doivent plus être au milieu mais plutôt au cœur de nos choix et de nos actions.

Le Walo mérite une unité comme les autres régions, et il est encore temps de répondre à notre appel car au final nous serons tous gagnants si nos institutions restent stables. Cela peut sembler utopique pour certains mais au fonds de vous, j’ai l’intime conviction que vous me lirez avec cœur et non avec une différence politique. En 2019, on va continuer à espérer que le calme et la sérénité sera de mise et que le Sénégal reste ouvert pour toutes les obédiences politiques confondues et ce, malgré nos différents depuis mathusalem.

Adama DIAW dit DIAW FARA

Un fils du WALO.

Mail.diawfara85@gmail.com