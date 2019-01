Nécrologie: Ahmed Bachir Kounta n’est plus

Le journaliste et membre de la famille religieuse de Ndiassane vient de nous quitter. Ahmed Bachir Kounta, l’un des doyens de la presse Sénégalaise et célèbre reporter et chroniqueur de la RTS, s’en est allé. Après Sidy Lamine Niasse, la presse perd encore un monument. C’est Ahmed Bachir Kounta qui était aux manettes lors des sorties du chef de l’état à la Grande mosquée de Dakar et même lors des célébrations du 04 avril. Xibaaru présente ses condoléances à sa famille et à la cité religieuse de Ndiassane ainsi qu’à toute la presse.