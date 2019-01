Matar courant fait des bénéfices…30 milliards en 2018

Le Directeur général de la SENELEC, Monsieur Mouhamadou Makhtar Cissé, a animé une conférence sur la transition énergétique au Sénégal le 12 janvier 2019, à Paris, à l’invitation de la Majorité présidentielle de France. Il avait à ses côtés Monsieur Birame Faye, Directeur général de l’AEME (Agence pour la l’Économie et la Maîtrise de l’Énergie). Cette conférence a vu un public intéressé, participer à un débat interactif qui a duré plus de 2h30.

Dans son exposé liminaire et au cours des échanges, le Directeur général de la SENELEC a mis en relief les avancées très appréciables enregistrées dans le domaine de l’électricité au Sénégal. De 687 MW, avec un taux de disponibilité de 56% en 2012, le secteur peut, aujourd’hui, se prévaloir de 1130 MW et d’un taux de disponibilité de 82%.

Longtemps déficitaire, la société nationale d’électricité est excédentaire durant cinq années consécutives jusqu’à atteindre 30 milliards de francs cfa de bénéfices pour l’exercice 2018. Le taux d’électrification du territoire national est de 68% contre 30% de moyenne en Afrique.

Ces résultats incontestables découlent d’une politique volontariste impulsée par SEM Macky Sall, Président de la république. Même si le ressenti peut être différé ou mitigé au regard de l’objectif d’accès universel à l’électricité, force est de reconnaitre que la baisse moyenne de 10% sur les tarifs de la consommation d’électricité, la baisse considérable des délestages, les progrès en matière d’électrification rurale et le mix énergétique sont une réalité au Sénégal.

En outre, il a été mis en exergue que la transition énergétique implique également l’économie et la maîtrise de l’énergie avec, par exemple, une réduction de 40 à 60% de la facture des 113 bâtiments administratifs et la mise en place prochaine d’un cadre réglementaire et institutionnel.

Loin de la surenchère politicienne qui cherche à orienter l’opinion vers une négation des acquis vérifiables à tous les niveaux, le bilan énergétique du premier mandat de Macky Sall demeure un atout dans ce contexte préélectoral. La volonté politique et la transparence qui président à l’exploitation très prochaine des nouvelles ressources gazières et pétrolières de notre pays sont de nature à confirmer la vision d’un Sénégal de tous et pour tous, engagement républicain pour lequel de solides jalons sont posés.

Fait à Paris, le 15 janvier 2019