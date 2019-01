Malal Diallo «Pithi»(APR) raisonne les jeunes de l’opposition…

Face à la presse, ce jeudi, le jeune responsable de l’Alliance Pour la République(APR) dans la Commune de Djeddah Thiaroye/ Kao(Pikine), l’honorable Malal Diallo «Pithi» a vivement déploré les scènes de violences constatées dans la banlieue dakaroise avec les tentatives de saccage des sièges des Mairies de Keur Massar et de Yeumbeul /Nord ce, depuis le rejet des candidatures de Karim Wade et de Khalifa Sall. A l’en croire : «Nous sommes en République et toute tentative visant à fragiliser nos institutions seront vivement réprimées. L’on n’acceptera pas qu’on brûle ce pays qui nous est si cher par ce qu’on a éliminé de la course au fauteuil présidentiel un tel ou tel. Ces jeunes doivent aller chercher les raisons et non chercher à semer la zizanie. Qu’il se rappelle de Ndiaga Diouf, de Mamadou Diop, de l’étudiant Bassirou Faye ou autres. Tous les membres de cette opposition qui les poussent à aller au charbon ont leurs fils à l’extérieur. Qu’ils n’acceptent de jouer leur jeu, qu’ils refusent de jouer les pyromanes !», sermonné le Conseil municipal à la Mairie de Djeddah Thiaroye/ Kao. Malal Diallo «Pithi» de jeter de grosses pierres dans le jardin de l’opposition : «Cette opposition n’est pas sportive. Elle se sait déjà vaincue par le Président Macky et elle commence à inventer des subterfuges. Aujourd’hui, le bilan élogieux du Président Macky milite largement en sa faveur lors de la prochaine Présidentielle. A Pikine, le régime a bien servi les populations par la dotation d’infrastructures modernes comme le Stade Pikine, la construction de la Grande Mosquée de Pikine et celle de Guédiawaye à coup de milliards pour n’énumérer que celles-là». Revenant sur l’organisation du scrutin du 24 Février prochain, le jeune apériste, dira : «Des gens tentent de semer les graines de la violence dans notre pays et je demande au Ministre Aly Ngouille Ndiaye de rester ferme. Aucun sabotage du scrutin ne sera toléré. Ce n’est pas à ces opposants de nous dicter les règles du jeu. Le Ministre de l’Intérieur Aly Ngouille Ndiaye est un homme juste qui a l’entière confiance du Chef de l’Etat. La Société Civile et les autres observateurs le regardent d’un bon œil.»