Les Lébous de Ouakam en colère traitent un Djaraf de…Bandit

Les Lébous outrés par une cérémonie de Sargal ! Par le Conseil des Freys de Ouakam

Il se prépare à Ouakam, le 19 Janvier 2019 prochain, une parodie de cérémonie SARGAL, initiée par une milice, avec la caution de l’autorité municipale.

Outre le parrainage d’une rue dédiée à l’honoré du jour, c’est l’association de l’image souillée du parrain à celle de Monsieur le Président Macky SALL et de la première DAME Marième FAYE SALL qui dérange l’écrasante majorité des Ouakamoises et Ouakamois.

Non ! Monsieur le Maire, Messieurs le conseillers municipaux, cet individu n’est pas un modèle à montrer à notre jeunesse actuelle et à venir.

La collectivité de Ouakam dit non et marque de la façon la plus énergique son opposition à ce parrainage qui n’est qu’une tentative de légitimer le mal de notre communauté symbolisé par ce sinistre personnage.

Notez le bien. Vouloir aussi pour des raisons politiques donner un nom de rue à un Djaraf par effraction , illégitime parce que jamais élu ni intronisé dans la tradition de notre culture , de surcroit symbolisant tout le contraire de nos valeurs ancestrales ,est une véritable offense ,uneinsulte à notre communauté villageoise , à la république , à toute la nation.

Non ! Non ! Et Non ! Encore une fois Monsieur le Maire, Messieurs les Conseillers

Lisez et relisez notre histoire.

Nous ne pouvons pas accepter qu’une rue, de surcroit celle qui traverse notre patrimoine porte le nom d’un brigand qui a choisi la spoliation de notre patrimoine comme seul moyen d’épanouissement.

Que faites vous alors, Monsieur le Maire ,Messieurs les Conseillers de ces belles pages écrites par nos illustres devanciers que sont Allieu GUEYE , Moussa GUEYE , Birame NDOYE ( le Sage intérimaire ) , Médoune GUEYE, Djibril DIONE et tant d’autres ?

Savez vous que c’est grâce à l’intégrité l’honnêteté, la sagesse de Allieu GUEYE et de ses fils que le TF Ex 5007/DG / 1751/NGA aujourd’hui objet de spoliation a été inscrit en 1948 ?

Est t-il besoin de rappeler que « votre choix » qui a usurpé le titre honorifique de Djaraf, véritable escroc, est en profond conflit avec la collectivité de Ouakam ? Qu’outre sa récente inculpation, des faits nouveaux d’une extrême gravité, liée à l’aliénation de 9000 m² de notre TF Ex 5007, lui sont imputés ?

Monsieur le Président de la République, candidat à sa propre succession et les responsables de l’APR ciblés dans ce chahut organisé sauront-ils éviter la collusion, le piège posé par un délinquant acculé en justice avec l’appui d’une autorité municipale, dans une alliance notoirement circonstancielle ?

Le Conseil des FREYS