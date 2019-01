Le mouvement Decidena pour réunir les groupements de femmes

Aider les femmes à mutualiser leurs ressources afin de mieux travailler c’est l’objectif du mouvement citoyen dénommé Decidena (Déclic Citoyen pour une nouvelle Afrique).En effet, plus de 150 groupements de femmes ont déjà adhéré à cette vision. Lors de la cérémonie d’installation du bureau et du conseil d’administration dudit mouvement, la Présidente est revenue sur ce qui l’a poussé à vouloir aider les femmes de son pays: »C’est un déclic qui est venu naturellement d’une citoyenne qui est préoccupée par le développement de son pays. A force de creuser j’ai fini par capter le phénomène des groupements de femmes et c’est un existant économique assez important qui peut constituer un levier qu’on peut booster pour aller de loin avec nos produits locaux », a expliqué Mme Aminata Gadiaga.

Poursuivant, elle soutiendra que Decidena vise à regrouper les groupements de femmes de toutes les régions pour les accompagner dans la production et la transformation des produits locaux. Une initiative qui, selon elle, intéresse les femmes. « J’ai eu à rencontrer les femmes de toutes les régions et elles adhèrent à l’initiative. On invite les femmes à s’unir pour faire avancer leur production et aller vers l’industrialisation même de leurs produits », a-t-elle indiqué avant d’ajouter: » Ce sont des forces économiques éparpillées et nous voulons les rassembler pour faciliter leur développement. Il ya beaucoup de similarité dans les produits donc, en fin de compte, elles n’arrivent pas à écouler normalement leurs produits et c’est dans ce sens que nous voulons les inviter à se solidariser et à fusionner ».

Avant de conclure, Mme Gadiaga a demandé aux femmes d’éviter le gaspillage au niveau des cérémonies religieuses et familiales.