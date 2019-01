Déclaration du Secrétariat Exécutif National du Grand Parti

Le Secrétariat Exécutif National du Grand Parti s’est réuni ce 17/01/2019, afin d’examiner les deux points inscrits à l’ordre du jour :

– La situation nationale ;

– La vie du Parti.

Abordant le premier point, le SEN/GP s’est tout d’abord félicité des excellents résultats engrangés par la Grande Coalition de l’Espoir/Suxxali Senegaal (GCE/SS) lors de la collecte des parrainages.

Ces résultats ont montré que le Grand Parti, après seulement trois (03) années de présence sur l’échiquier politique national, a fait un travail remarquable de massification dans les quatorze (14) régions du pays et de la diaspora qui fait de lui une force politique incontournable.

En effet, la Grande Coalition de l’Espoir/Suxxali Senegaal (GCE/SS) a validé les douze (12) sur les quatorze régions et recueilli plus de trois mille cinq cent (3500) signatures dans la diaspora finalement non comptabilisées parmi les soixante-sept mille huit cent quarante- deux (67 842) parrains déposés au Conseil constitutionnel.

Au final, la GCE/SS après la deuxième vérification s’est retrouvée avec cinquante-deux mille huit cent onze (52 911) parrains validés, mille cinquante-cinq (1055) rejets pour autres motifs et sept cent cinquante-six (756) rejets pour doublons entre candidats.

C’est ce qui explique le recours pour contestation déposé auprès du Conseil constitutionnel pour régularisation, conformément aux articles L 57 et L 121 du Code électoral. La régularisation de ces doublons entre candidats devrait nous permettre de résorber le gap des cinq cent quarante-six (546) signatures nous permettant ainsi d’atteindre le minimum requis pour passer l’étape du parrainage.

Le SEN/GP a aussi remercié profondément le Président El Hadji Malick GAKOU, candidat de la Grande Coalition de l’Espoir /Suxxali Senegaal, dont l’engagement, l’abnégation et le dévouement à la cause de la Nation Sénégalaise ont été les clefs de succès de cette épreuve difficile, passée haut la main. Il a renouvelé sa confiance pleine et entière au Président El Hadji Malick GAKOU.

Prenant la parole, le Président a remercié vivement les responsables du Grand Parti et de la GCE qui se sont mobilisés à l’occasion du parrainage pour réaliser ces performances qui honorent notre action publique pour le Sénégal.

Il a informé le SEN/GP de son engagement total dans le Collectif des 25 candidats (C25), structure de coordination mise en place pour arrêter les dérives autocratiques du président Macky SALL avec une unité d’actions pour le bouter hors du pouvoir.

Dans cette perspective, il a lancé un vibrant un appel aux militants et sympathisants afin de participer activement aux différentes actions initiées à la base par les forces vives de la Nation.

Il dit éprouver une grande compassion pour les Sénégalais de tous bords qui souffrent au quotidien de maux qui ont pour nom : la faim, le chômage endémique des jeunes, la précarité des conditions des femmes, l’absence de politique en matière d’éducation et de santé, etc.

La résolution de ces problèmes passera nécessairement par une victoire, au soir du 24 février, des forces patriotiques soucieuses de la sauvegarde de l’intérêt exclusif du Sénégal et des Sénégalais

Abordant le second point de l’ordre du jour, le Président estime que le Conseil constitutionnel nous rétablira dans nos droits pour une validation de notre candidature afin de concrétiser nos ambitions pour le Sénégal.

Le seul mot d’ordre qui vaille pour l’instant c’est : la mobilisation et encore la mobilisation pour relever les défis prochains qui nous interpellent tous.

Vive le Sénégal !

Vive le Grand Parti !