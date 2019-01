Bachir Kounta…Un grand du Passé et du présent

Par Samba Mangane, Journaliste…



Bachir était un homme multidimensionnel. Il était à l’aise dans tous les domaines. Reporter sportif, présentateur du journal en français et en ouolof, homme de culture, historien, homme religieux. C’était un don. Il a commencé aux débuts des années 60 à Saint Louis où il était né, avant de rejoindre Radio Sénégal où il a secondé Allou lors des grandes sorties de l’équipe nationale du Sénégal, comme lors du match victorieux contre la Guinée le 19 mars 1967, en match comptant pour les éliminatoires de la coupe d’Afrique qui devait se jouer à Asmara en 1968.

Bachir a contribué à notre formation lorsque nous sommes arrivés à la RTS en 1993. Malgré son âge et son statut d’homme religieux issu de la grande famille de Ndiassane, il jouait et rigolait avec tout le monde, même les plus jeunes. Il n’avait que des collègues et logeait tout le monde à la même enseigne. Nous avons perdu un grand professionnel qui est tombé les armes aux poings, car il n’a jamais abandonné le métier alors qu’il était à la retraite depuis près de 30 ans. La RTS n’a jamais voulu le laisser partir car on avait toujours besoin de lui pour l’encadrement de la jeune génération. C’est lui qui traduisait les discours du Chef de l’Etat lors des messages à la Nation le 3 avril et le 31 décembre et assurait la retransmission en direct des prières de la tabaski et de la korité à la grande mosquée. C’était un des plus journalistes du Sénégal et même d’Afrique.

Nous prions le Bon Dieu de l’accueillir au Paradis.