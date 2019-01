Rihanna poursuit son père en justice

Rihanna accuse son père d’utiliser sa marque Fenty et sa notoriété pour faire du profit avec son agence Fenty Entertainment.

Rendez-vous devant la justice. Selon les informations de TMZ, qui s’est procuré les documents judiciaires, Rihanna a décidé de poursuivre son père en justice. La raison ? Elle l’accuse d’utiliser le nom de sa marque Fenty – qu’elle a pourtant déposé avant la création de sa ligne de cosmétiques, puis de lingerie – et leur relation pour faire du profit sur son dos. Le père de la chanteuse, Ronald Fenty, a créé son agence de management de talents en 2017, nommée Fenty Entertainment. Et la chanteuse estime qu’il profite de sa notoriété.

Dans les documents légaux, Rihanna déclare que son père, ainsi que son associé, se font passer pour ses représentants. Ils auraient notamment essayé de planifier quinze concerts en Amérique Latine en décembre 2017, pour un contrat à 15 millions de dollars, sans l’autorisation de la chanteuse. Ils auraient également tenté d’organiser deux concerts, à Los Angeles et Las Vegas, pour 400 000 dollars, toujours sans son accord. Ronald Fenty aurait aussi voulu lancer une chaîne d’hôtel sous le nom de Fenty. Une tentative stoppée par le bureau américain des brevets et des marques de commerce, selon les informations de The Blast.

Rihanna affirme qu’elle lui a envoyé plusieurs lettres, lui intimant d’arrêter de capitaliser sur le nom Fenty et sur leur relation, mais il n’aurait jamais répdonu. Rihanna demande donc au juge d’empêcher son père d’utiliser la marque Fenty pour son entreprise, et demande également des dommages et intérêts.

