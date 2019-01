Présidentielle 2019 : Me Aissata Tall Sall dit non à l’insurrection

Eliminée de la course à l’élection présidentielle du 24 février 2019 par le parrainage, la présidente du mouvement Osez l’avenir, Me Aïssata Tall Sall, ne veut pas d’un appel à l’insurrection. Elle estime que la bataille est certes politique, mais le pays ne doit pas être plongé dans l’instabilité.

Député et maire de Podor, Aïssata Tall Sall a lancé cet appel lors du Forum citoyen qui se tient actuellement à Dakar, et qui a pour thème: « Construction d’une démocratique post-électorale: la réforme des institutions comme condition de possibilité du renforcement de la République. La démocratie de l’Etat de droit et des droits ». Elle a demandé à la société civile et aux hommes politiques d’être plus attentifs aux difficultés du moment, rapporte Zik Fm reprise par Seneweb.