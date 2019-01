Manifestation…D’autres jeunes disent NIET à l’opposition

Communiqué du FRN : Désolé, la jeunesse ne sera pas au front.

Depuis l’ouverture du dépôt des parrainages un collectif de partis politiques regroupés autour d’un idéal hypothèque tente de discréditer nos institutions et d’installer le pays dans un chaos généralisé.

Alors que c’est la première fois dans l’histoire politique du Sénégal que le Conseil constitutionnel ouvre sa porte aux mandataires des partis politiques ainsi qu’à la société civile.

Il est de notoriété, en effet, que la procédure devant cette haute juridiction n’est pas contradictoire. Et pourtant, nos sept (07) sages ont mis en place un dispositif afin d’impliquer, dans le processus de réception des candidatures, les partis politiques ainsi que les forces vives de la nation. Ces dernières ont, d’ailleurs, magnifié l’impartialité du juge constitutionnel dans le traitement des dossiers de candidature.

Au lieu de reconnaître et de saluer cette ouverture, une grande avancée démocratique, ce groupe de pyromanes organisés autour d‘un soi-disant Front de Résistance Nationale (FRN) n’a d’autres préoccupations que d’inciter à la violence et à l’insurrection.

Mais hélas, cette opposition championne en calomnie et diffusion de fausses nouvelles est aujourd’hui démasquée. Après avoir accusé le régime en place de faire valider l’homosexualité à travers le référendum de 2016 la revoilà avec ses bavardages quotidiens. Son jeu favori compris, ce front n’arrive toujours pas à rallier l’opinion à sa cause.

En tout cas, s’il y a un groupe qui est sous la dictée de quelqu’un c’est, bien évidemment, cette bande de repris de justice aigris et impopulaires. Ce front par sa démarche et son discours séditieux, nous démontre une fois de plus que ses actions sont téléguidées par ces multinationales qui veulent faire main basse sur notre pétrole et notre Gaz

Tullow oil à beau démentir mais nous savons tous que l’opposition riche comme Crésus utilise des fonds illicites pour alimenter son entreprise de déstabilisation du pays.

Mais sachez que la jeunesse ne sera pas au front pour une bataille sans objet et fera face contre toutes tentatives d’intimidation et de destruction de notre patrimoine commun.

Fait à Kaolack, le 16 janvier 2019.

Doudou Diop MBOUP

Juriste, membre de la CCR

Coordonnateur du mouvement « Jeunesse pour la Renaissance de Kaolack » (JRK)