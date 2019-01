Les jeunes de l’opposition optent pour la confrontation dans la rue : Ils considèrent que leurs leaders manquent de courage et ils ont décidé depuis hier après la conférence de presse de l’opposition de déclencher une intifada dans les rues de Dakar. Et dans la foulée, les leaders du C25 et du Front démocratique et social de résistance nationale (Frn) viennent de lancer un mot d’ordre aux jeunes de l’opposition pour leur demander d’être prêts pour la résistance nationale.