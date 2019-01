La demande expresse de Cissé Kane Ndao à…Sonko

SONKO, LA DÉCEPTION DE L’ANNÉÉ ?…

Qui fondait son fonds de commerce politique sur la probité et l’honnêteté ?

Être partisan n’est pas incompatible avec garder son esprit critique et son objectivité.

Ou bien prendre fait et cause pour Sonko signifie-t-il qu’il a raison et que tout est faux dans ce dont on l’accuse ?

Pour ma part, je parle d’actes. De faits. Pour lesquels il doit laver son honneur et restaurer sa crédibilité entachée.

Pour moins que ça, Mamadou Seck avait démissionné de son poste de Ministre de l’Économie et des Finances pour se consacrer à la restauration de sa réputation qui allait être ternie par de fausses et viles accusations.

Pour le cas d’Ousmane Sonko, c’est plus grave encore.

Il s’agit d’une élection présidentielle. Et nous autres sénégalais devrions nous garder d’élire un imposteur qui nous dirigera tous.

Si les politiciens qu’il accuse d’avoir mis à genoux ce pays au point de mériter le peloton d’exécution ont posé des actes aussi forts que celui posé par l’ex Président de l’Assemblée nationale, lui qui revendique un statut de rédempteur et d’apôtre du changement ne peut faire moins.

Qu’il éclaire la lanterne des sénégalais que nous sommes, s’il veut mériter nos suffrages.

Nous devons tous veiller à ce que tout candidat potentiel Président de notre République ne nous cache un scandale ou un deal insoupçonné qui nous feront regretter de l’avoir élu après coup, car il nous dirigera tous !