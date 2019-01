SELON L’APR : « MAMADOU DIOP DECROIX, UN DANGER DE LA RÉPUBLIQUE À NEUTRALISER ».

Mamadou Diop Decroix a offensé tous les régimes où il n’a pas été associé. Il a profané nos plus hautes institutions avec des attraits de langage qui frisent le respect et la morale humaine. Seul le régime de Wade n’a pas connu les outrages de Decroix. Wade, en fin politicien savait comment neutraliser cet homme dont toute la croyance et la foi ne reposent que sur l’argent. Sans base politico-affective, Mamadou Diop Decroix s’appuie toujours sur des barbaries pour mettre le pays en chaos. Combien de fois ne l’a-t-il pas tenté depuis 2012 ? Mais à chaque fois il échoue. Aujourd’hui, il veut profiter de l’élection présidentielle pour le réussir. C’est pourquoi, nous attirons l’attention des Sénégalais, des autorités religieuses, coutumières mais surtout étatiques à bien veiller au grain pour que cet homme ne réussisse à réunir des chefs de partis inconscients et irresponsables avec leurs quelques militants composés de jeunes naïfs et crédules pour mettre le Sénégal à sang et en feu.

Il sait en âme et conscience que le parrainage qu’il dénigre, le conseil constitutionnel qu’il attaque, le ministre de l’intérieur qu’il réfute n’ont aucunement pas les motifs de l’échec de l’opposition en perte de vitesse et sans programmes. Mamadou DIOP Decroix profite de situations politiques pour imposer sa marque de fabrique : meneur de violences. Il n’a personne derrière lui, il ne peut même pas rassembler 200 parrains et veut conduire l’opposition vers des batailles de rue où seront sacrifiés les jeunes. Il a trahi sans vergogne Monsieur Landing SAVANE qui lui a toit donné.

Si on parle d’And-Jef, c’est bien à cause de Landing Savané, il le sait en âme et conscience. Aujourd’hui, le voici encore, voulant inventer d’autres subterfuges pour déstabiliser le pays, de nouvelles et dangereuses voies insoupçonnées qu’il commence par discréditer nos institutions et rejeter ce que la loi ordonne. Il faut que l’Etat prenne ses responsabilités pour mettre fins aux agissements de cet homme. Le Sénégal a besoin de PAIX et de stabilité, il faut que l’Etat garantisse celà à tous prix.

Je voudrais lui dire après sa déclaration de va-t-en guerre, qu’il sache avec tous ses affidés que les hommes de Dieu et leurs familles ne sont ni impudents ni brutaux ; ils préfèrent la paix et la cohésion sociale à tout prix. Ils haïssent les discours déshonnêtes, et se sentent gêner quand quelqu’un les tient devant eux. Aussi, il faut que la jeunesse sénégalaise évite de refaire les mêmes erreurs de 1968, il faut qu’ils renchérissent par un sursaut patriotique toute l’indignation d’un peuple qui veut avancer mais retenu par des politiciens véreux qui ne sont mus que par leurs intérêts personnels.

Qu’est-ce qu’un Mamadou Diop Decroix peut apporter au Sénégal ? Depuis que je l’ai connu de nom et d’actions eu égard à ses actes conduit dans la plus grande malhonnêteté. Que les jeunes sénégalais se réveillent et évitent d’être utilisés sur l’autel du sacrifice. Qu’ils évitent aussi le goût des honteux plaisirs politiciens qui peut plonger notre pays dans le chaos. Une patrie on la chérit, un président on le respecte, une Nation on la nourrit par son intelligence ; la politique définie par l’Etat on y participe et en devient acteur.

Que ces gens de la trame de Diop Decroix soient combattus et mis au frigo pour de bon. J’ai dit.

Malick Wade GUEYE Coordinateur APR Almeria Espagne.