Darou Marnane étale ses maux et interpelle Macky

Par la voix de Khadim Badiane membre du MCR (mouvement citoyen républicain) Guindy Askanwi et responsable du pool de communication dudit mouvement, les populations du village de Darou Marnane se sont réunis pour passer au peigne fin leurs maux qui les empêchent de dormir paisiblement.

Ils sont pour nom : électricité, eau, insécurité et absences de travail pour les jeunes et de financement pour les femmes. Très remonté contre le maire Abdou Lahat Ka et son équipe qui ne cessent de tourner le dos aux véritables préoccupations des populations, Khadim Badiane et ses partisans pensent que l’édile de la ville sainte ne cesse de poser des actes qui précipitent une énième défaite au président Macky Sall qui, malgré ses nombreuses réalisations à Touba, n’arrive toujours pas à recevoir une contrepartie politique favorable.

Selon le partisan du coordonnateur du mouvement citoyen républicain Guindy Askanwi, Fallou Ndiaye, le village de Darou Marnane représente un poids politique considérable car ayant 87 bureaux de vote et les plus grands centres de vote; par conséquent, les populations doivent pouvoir bénéficier de programme d’assainissement au même titre que les quartiers périphériques de Touba car certains ménages n’ont pas de latrines et de l’eau en quantité suffisante. Le nouveau forage implanté au cœur du village, dessert d’autres quartiers de Touba, laissant par la même occasion en rade Darou Marnane.

Les financements de la DER restent un rêve pour les femmes et les jeunes du village qui après une formation, sont obligés d’aller voir ailleurs pour monnayer leur talent.

En atteste les projets déposés par les jeunes au niveau de l’Anpej sans pouvoir recevoir un financement et classés sans suite.

Pour Khadim Badiane, Darou Marnane compte beaucoup vu son importance du point de vue géographique car abritant des banques, des sociétés de téléphonie qui y sont implantés ainsi que des stations-services qui versent des sommes importantes dans les caisses de la mairie sans toutefois injecter une partie pour les populations. Les lampes ne sont pas changées causant une insécurité galopante pour les habitants.

En guise d’alerte, Khadim Badiane lance un alerte en guise d’avertissement au président Macky Sall qui s’il continue à écouter et croire à ses pseudo politiciens qui sont intéressés que par leur propre intérêt, les populations vont encore une fois lui tourner le dos car frustrées qu’elles sont. Il donne comme solution urgente le renforcement des responsables de la première heure comme Fallou Ndiaye, coordonnateur du mouvement citoyen républicain Guindy Askanwi afin qu’avec le bon maillage de la cité religieuse, peut apporter des solutions idoines afin de garantir au président Macky Sall une victoire éclatante synonyme d’un deuxième mandat tant souhaité afin de continuer les nombreux chantiers dont le plus bénéfique est celui de l’autoroute ILA TOUBA qui fait la fierté de tous les talibés mourides.

Abdou Dia pour xibaaru.sn