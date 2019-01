Combat BG2-XLÔ…Les agresseurs ont fait la loi

Les combats de lutte sont souvent synonymes de violence. Et ce fut encore le cas avec le dernier combat entre BG2 et XLô. Les populations ont éprouvé désarroi et inquiétude devant la nouvelle vague d’agressions violentes dans la région de Dakar avant et après le combat.

Ce combat Modou Lo-Balla Gaye a fait des victimes collatérales qui se sont retrouvées sur le chemin des bandes d’agresseurs qui ont dépouillé, violenté les passants à Dakar et en banlieue.