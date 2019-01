Il y a eu beaucoup de problèmes de retransmission avec le système du « pay-per-view » lors du combat Modou-Balla : Et l’Autorité de Régulation des Télécommunications et des Postes (ARTP) chargée de gérer ce genre de conflit, s’en lave les mains et indexe les fournisseurs d’accès internet. Le régulateur des télécommunications a dégagé sa responsabilité sur les ratages de la diffusion en streaming proposée par le promoteur Gaston Mbengue et ses associés…Les consommateurs n’ont aucune autre solution que d’accepter la perte de leur argent.