Bignona: La CDD de Lamine Keita célèbre ses deux ans sur le pont de Farafenni

Pour l’an deux de son exigence, la convergence des démocrates pour le développement (CDD) mouvement politique dirigé par l’ancien Ministre Mamadou Lamine Keita a décidé de rompre d’avec les méthodes classique de célébration d’anniversaire. Une conférence sur le pont de Gambie comme instrument d’intégration et de développement des territoires a été introduite par un Dr en économie, le professeur Dominique Mendy de l’UCAO. Par ce thème, la CDD a voulu mettre en évidence cette belle réalisation qui, selon Mamadou Lamine Keita est un facteur incontestable d’unité et de cohésion nationale car l’infrastructure va désormais assurer la continuité territoriale.

Sur un autre angle, Mamadou Lamine Keita estime que le pont sur le Fleuve Gambie va contribuer à la consolidation de la paix dans la partie méridionale du Sénégal

Au plan économique, le visage de la Casamance va complètement changer car l’économie de la partie sud du pays qui a toujours été confronté à la barrière que constituait la traversée de la Gambie va avoir un nouvel envol. Mamadou Lamine Keita, convaincu que la Casamance peut et doit être la locomotive du développement du Sénégal estime que l’érection du pont, en plus de résoudre un problème social, va être une bouffée d’oxygène pour l’économie régionale qui n’aurait jamais pu sortir du trou sans ce pont. C’est pour cette raison que la CDD a exprimé toute sa reconnaissance au Président Macky Sall pour ce service rendu au peuple sénégalais notamment celui du sud.

Cependant, une fois le pont mis en circulation, la question que les usagers se posent c’est que deviendront les barrages militaires le long de la route dans la partie casamançaise qui empêchent la circulation à partir de certaines heures ?

L.BADIANE pour xibaaru.com