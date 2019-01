Adja Diallo et Ibou Touré ont divorcé

Adja Diallo n’est plus l’épouse d’Ibou Touré. Selon une source du journal Les Échos repris par Rewmi, le footballeur Sénégalais et l’ex mannequin ont divorcé à cause d’une affaire de jalousie. Le journal renseigne que Ibou Touré n’avait d’yeux que pour une autre femme, actrice dans une série télévisée très prisée de la place. Quand Adja Diallo a découvert que son mari le trompait avec la jeune fille, elle a décidé de quitter le domicile conjugal et de demander le divorce. Pis, Adja Diallo a découvert un audio dans lequel Ibou Touré faisait la cour à une célèbre animatrice.

Last but not least, la même source renseigne que le joueur a proposé 20 000 euros pour entrer en contact et sortir avec Karina Tavarez. Le footballeur sénégalais est en bisbille avec son ex-épouse au moment où ses biens ont été saisis pour n’avoir pas payé à Bana Valfroy la pension alimentaire d’un million.