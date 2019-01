Wade et Viviane à Dakar pour soutenir…Madické

C’est une exclusivité que vous livre xibaaru. Les Wade seront au complet à Dakar pour soutenir le candidat qu’il considère comme étant celui du PDS : Me Madické Niang. Voici les confidences d’un membre du comité directeur du PDS…

« Karim Wade n’est plus candidat, le conseil constitutionnel a rejeté sa candidature pour plusieurs motifs. Et le parti (Ndlr:PDS) n’a plus de candidat officiel. Mais nous avons un membre du parti qui est encore en lice contre le président Macky Sall. Et les libéraux ne peuvent soutenir aucun autre candidat que ce libéral qui a décidé de braver les interdits et de s’imposer comme le plan B du PDS. Et il a réussi à passer le plus dur, le filtrage du parrainage. Même s’il n’est pas le candidat officiel, tous les libéraux se reconnaitront en lui, même la famille Wade. Et pour vous dire que les Wade n’ont d’autre choix que d’appeler à voter pour Madické. Je puis vous assurer que les Wade ne viendront pas à Dakar pour se battre pour l’impossible cas de Karim, ils seront là pour combattre Macky en toute légalité mais à travers Madické. Ça c’est une réalité idéologique » déclare ce membre influent du parti démocratique sénégalais et très proche de Wade.