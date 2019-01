Victime de menaces, Mimi Touré dit avoir l’habitude

Jointe au téléphone sur des projets d’attaque en son endroit qui émaneraient de certaines franges de l’opposition, notamment de karimistes et de khalifistes, Mimi Touré, ancien premier ministre et mandataire du candidat Macky Sall rétorque sans sourciller que ce n’est pas la première fois que de telles menaces sont proférées à son endroit. Sans précision, indique Dakaractu, elle dit attendre de pieds fermes ceux qui pensent pourvoir la faire reculer dans ses principes et son engagements par des menaces ou de l’intimidation. Si c’est par la violence que cette opposition compte prospérer, elle perd son temps finira t-elle par dire. Ça fait 7 ans qu’elle essaye et 7 ans qu’elle n’y arrive pas.