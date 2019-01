Réélection de Macky : Mamadou Biguine Gueye lance…Malaw

Au delà de notre meeting de lancement qui a relevé le grand défi de la mobilisation, vous me permettrez d’abord de remercier SEM.le président de la République ainsi que M.le premier ministre pour la grande confiance accordée à ma modeste personne. Je voudrais aussi remercier les honorables député Fada Guene et Bineta Seck, tout comme Ibrahima Diouf Souka Nous, DRH du ministère de la santé, et le ministre Ali Koto Ndiaye pour leur présence. Je tiens aussi à remercier M.Matar Ba, ministre des sports maire de Fatick ainsi que toutes les responsables de mon parti, l’APR.

Aux populations de la commune et du département de Fatick en général, j’exprime tous mes remerciements, mais je dédie une mention spéciale aux femmes, aux jeunes et aux personnes du 3eme âge de mon quartier, à savoir Ndouck.

En effet Malaw signifie Macky Laniou Wakh, comme pour dire, : il n’y a pas mieux que Macky. D’abord pour ses qualités humaines, ensuite pour sa connaissance de l’état et enfin pour l’immensité de ses réalisations qui dépassent celles de tous les régimes qui se sont succédé au Sénégal.Le mouvement est donc dans le temps du chef de l’état, c’est à dire le temps de l’action dans un Sénégal pour tous, un Sénégal de tous. Cela passe donc par sa réélection qui est devenue une commande sociale compte tenu des nombreux acquis du premier mandat. La jeunesse, les femmes, le monde rural, l’éducation, la santé, le tout dans une réelle territorialisation des politiques publiques seront les points les plus saillants du quinquennat 2019-2024 du président Sall. Sous ce rapport, nous avons appelé à la mobilisation de toutes les forces vives de la nation pour permettre au président de rempiler avec un pourcentage de 70 à 75% des voix au moins. Ensuite nous avons appelé les responsables locaux à l’unité autour de cet objectif national, le seul qui vaille à l’heure actuelle. Enfin nous avons appelé tous les leaders qui ne pouvaient pas atteindre le nombre de parrains requis, à rejoindre notre candidat afin de préserver la paix sociale et de poursuivre ensemble, la route vers l’émergence.

Extraits texte Mamadou Biguine Gueye