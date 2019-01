Ousmane Sonko…Le badolo qui insulte les journalistes

Deug Deug, Ousmane Sonko est effronté et impoli. Avant même la présidentielle, le leader du PASTEF (Patriotes du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité) se prend déjà pour le locataire du Palais. Aujourd’hui sans modestie et galvanisé par les maigres ralliements, Ousmane Sonko ose traiter des journalistes de moins que rien. « Ousmane Sonko considère que les journalistes Madiambal Diagne et Yerim Seck ne sont que des « bodio-bodio » et qu’ils ne sont pas ses interlocuteurs ».

C’est aujourd’hui qu’il peut distinguer qui sont ces interlocuteurs et qui ne le sont pas. Depuis qu’il a franchi les portes de l’Assemblée Nationale et senti le vent du Palais lui effleurer les narines, le petit badolo se prend pour « Dieu » sur terre…Tchipiri !!!