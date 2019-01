Mamadou Biguine Gueye, responsable politique de l’APR qui lançait son mouvement politique pour la réélection de Macky s’est prononcé sur les cas des candidatures de Khalifa Sall et Karim Wade : « Ce que je peux affirmer est que concernant l’affaire Khalifa Sall la justice a déjà fini de se prononcer sur plusieurs aspects et n’a jusque là, dit que le droit. Maintenant une question est agitée autour du Rabat d’arrêt et les avis sont partagés. Respectons la justice, respectons les droits du prévenu et attendons l’avis de nos juridictions. Pour Karim Wade tout le monde sait qu’il a bénéficié d’une grâce présidentielle. Un acte qui ne le dispense pas de s’acquitter de la bagatelle de 138 milliards de nos francs dus au contribuable. Parlant de la polémique sur l’éventualité de sa candidature à la présidentielle, attendons les listes définitives des candidats retenus par le conseil constitutionnel. »