La Face cachée de Ousmane Sonko dévoilée par…

Sonko, le leader du Pastef ne laisse pas indifférent les responsables politiques de l’APR de Fatick. Et c’est Mamadou Biguine Gueye qui parle de la face cachée de Ousmane Sonko : « Parlant de Sonko, je considère que les masques commencent à tomber. Voilà un homme qui a passé tout son temps à jeter le discrédit sur nos institutions. Un homme qui n’a cessé de vilipender le Sénégal avec des déclarations chaque jour les unes plus rocambolesques que les autres. Le tout dans une légèreté, une suffisance, une arrogance et une indiscipline sans commune mesure ! Maintenant tout le peuple est édifié sur cet imposteur, ce Tartufe. Tous compte fait nous estimons qu’il va très vite monter au créneau, non pas pour se justifier ou insulter encore la République, mais pour présenter ses plus plates excuses au peuple ! La fonction de gardien de la constitution, chef suprême des armées obéit à un profil. Et Sonko a prouvé que le sien ne sied pas ! » selon Mamadou Biguine Gueye