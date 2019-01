Appel à l’émeute: Mamadou Ndiaye de l’Apr prévient les sénégalais

Les manifestations que l’on note suite à l’invalidation de la candidature de certains membres de l’opposition ont fait réagir Mamadou Ndiaye. Ce responsable de l’Apr à Diourbel lance un appel à l’endroit des sénégalais: » ils sont témoins que ces opposants n’ont pas proposé une vision pour le développement du pays , ils sont témoins que presque tous les maires du Sénégal sont avec le candidat de l’espoir Macky Sall, ils sont témoins que les familles religieuses sont en phase avec la vision du candidat Macky Sall, ils sont témoins que les opposants ont cherché des parrains et ont déposé auprès des 7 sages donc que personne ne les pousse a créer des émeutes car jusque là, ils étaient d’accord sur le processus, donc, si la loi les a éliminés qu’ils soient des patriotes et des démocrates », a-t-il indiqué.

« Une partie de l’opposition non représentatif veut brûler le pays et boycotter les élections mais j’ai confiance en la maturité des sénégalais. Le Président avait le yonnu yokkuté qui est aujourd’hui devenu le Pse mais eux ils ne proposent rien a part des fake news , des mensonges , appel au soulèvement donc on peut dire qu’ils n’aiment pas le pays. Non je suis désolé le pays de Cheikh Ahmadou Bamba , de Aladji Malick , de Baye Niass et de baye laye et de tous les chefs religieux ne verra jamais le mensonge régner »,a-t-il argumenté avant de préciser que la plupart des membres de l’opposition ne remplissent pas les conditions pour diriger le Sénégal.

Suffisant pour qu’il soutienne que « le Sénégal ne pourra compter que sur Macky Sall pour maintenir et élever le taux croissance, pour faciliter le déplacement des sénégalais avec des autoroutes et le Ter , garantir une bourse sociale aux nécessiteux, assurer la couverture maladie pour toute la population. Aucun des candidats déclarés n’ont pas proposes des projets plus fiable aux projets de la phase 2 du Pse qui ont été acceptes par les financiers du monde » .

Avant de conclure, il dira que » peuple est conscient et n’acceptera jamais de brûler ce qui lui appartient ».