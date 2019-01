Sonko et la bande de Pastef…Les faux prophètes du changement !

TENTATIVES DE SÉDUCTION DE L’OPINION PUBLIQUE : ENTRE ÉLUCUBRATIONS POLITICIENNES ET STRATÉGIES MACHIAVÉLIQUES

J’ai bien envie de demander à Monsieur Saourou Sene, SG du syndicat de ma corporation, le SAEMS, et à son adjoint de créer un parti politique. Et de porter à sa tête notre SG d’honneur membre fondateur Mbaye Fall Leye.

Nous serions une terreur pour tout pouvoir en place, et nous nous appuierons nous aussi sur notre syndicat, en mettant le SG actuel numéro 2 du parti, et son adjoint trésorier !

Un parti phagocyté par un syndicat et une corporation, avec à sa tête le président d’honneur de ce syndicat et comme numéro deux le SG dudit syndicat, voila la gageure qu’aura réussi en un tour de passe-passe à mettre en branle la bande de Pastef.

Après avoir failli réussir à prendre en otage les Impôts et Domaines où ils auront tenté vainement de s’imposer comme un contre pouvoir d’envergure craint par tout le top management, nos amis du landernau politique qui trônent au sommet de ce syndicat, portés par un appêtit du pouvoir qui a décuplé depuis et la folle ambition de prendre le contrôle des institutions nationales,

formés pour ce à la diaboliquement efficace stratégie de la manipulation de la désinformation et de l’infiltration par le conditionnement psychologique propre au mouvement salafiste qui est leur marque de fabrique avec leurs signes distinctifs que sont la barbichette effilochée et la cicatrice au front preuve physique de leur prétendue piété, nos amis du landernau politique disais-je, sous le contrôle de leur gourou autoritaire qui se découvre des talents de tyran légitimés par ses fausses innocence et probité prétendument immaculées sur lesquelles il fonde son fond de commerce politicien sont frappés de plein fouet par un retour de flammes qui est en train de ravager totalement la crédibilité de leur shebab en chef dont leur parti et leur syndicat seront certainement le dommage collatéral.

Tant mieux. Nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Et on ne peut heureusement tromper tout le peuple tout le temps.

Les délits d’initiés, les petits arrangements entre amis, la violation outre l’obligation de réserve de l’interdiction pour tout fonctionnaire d’exercer une activité lucrative et plus grave encore pour ce cas-ci en rapport direct avec sa fonction auront rattrapé la bande de l’archétype parfait du nouveau sénégalais !

Leur OPA sur le systéme dont ils auront abusé jusqu’à l’usure a échoué.

Et la vérité a surgi par la propre bouche de leur mentor adulé, au détour d’une hésitation sur un plateau télé taillé sur mesure pour lui, censé être une tribune pour briller !

De sa bouche même, de son propre aveu, nous avons appris l’existence d’un Atlas, qui se muera en Mercalex, un imbroglio qui ouvrira la porte à une convention avec un AB Partners aux initiales bien suspectes si l’on connait ses accointances avec notre Tartarin sénégalais, complexe montage qui n’a rien à envier à ceux échafaudés par les grands avocats spécialistes de l’évasion fiscale !

Effet boule neige dont il ne sortira pas blanc…comme neige !

Un 31 décembre censé être une rampe de lancement vers le sommet.

Mais qui finalement aura ouvert les yeux des sénégalais sur la véritable nature des faux prophètes du changement !

Cissé Kane NDAO

Président A.DÉ.R

Diplômé de Sciences PO

EMBA Management public territorial

Master 2 Professionnel Gestion de projet GAR et pilotage du changement