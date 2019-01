De l’avis du journaliste et analyste politique, Mbaye Sidy Mbaye, le président Macky serait difficile à vaincre lors de la prochaine présidentielle : « Si on est logique, on ne rêve pas, tout le monde savait que Khalifa Sall ne serait pas candidat, Karim non plus ne serait pas candidat Aucun candidat ne pourra battre Macky Sall, c’est clair…Seule une coalition bien étudiée pourra battre Macky Sall. Il ne faut pas oublier que lui-même, Macky Sall est devenu président que grâce à une coalition »