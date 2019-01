Présidentielle 2019…L’ONU et la CEDEAO en mission à Dakar

Une mission conjointe de l’Organisation des Nations unies et de la CEDEAO a entamé, lundi, à Dakar, une visite qui s’inscrit dans le cadre de leurs consultations régulières à l’approche d’élections, indique un communiqué rendu public ce lundi. Selon le communiqué, la mission s’entretiendra avec un certain nombre de personnalités politiques et administratives et des institutions impliquées dans le processus électoral, dont la commission électorale nationale autonome (CENA). La mission est composée de Jean-Claude Kassi Brou, président de la Commission de la CEDEAO et Mohamed Ibn Chambas, représentant spécial du secrétaire général des Nations unies pour l’Afrique de l’Ouest et le Sahel.