Parrainage : vivement la fin de l’instruction des dossiers par le Conseil Constitutionnel

Devrions-nous, nous réjouir de la liste affichée ce jour (14 janvier 2019), par le Conseil constitutionnel (le conseil), qui contient les noms des candidats provisoirement retenus. En attendant l’écoulement du délai de recours, et, à défaut, l’instruction par lesdits membres du conseil des recours introduits, pour qu’enfin soit affichée la liste définitive ? Si nous restons sur un cadre, ou sur un plan partisan nous répondons affirmativement. Par contre, au regard du déroulement général de l’instruction des dossiers, nous répondons négativement. Car avec l’attitude, ou le comportement des membres du conseil, nous avons pu constater, le contenu de la loi sur le parrainage n’était pas leur référence ; de plus, elle (la loi) a fini par ne plus intéresser personne.

D’ailleurs, les derniers évènements ont montré, les futurs candidats ont plutôt prié d’être épargnés, par son tri sélectif, quelles que soient, par ailleurs, les conditions, pourvu qu’ils soient qualifiés, pour affronter Macky Sall le 24 février 2019.

A notre avis, cette manière de penser, de réfléchir, de faire ou d’être est très blâmable, étant donné qu’elle est surtout dangereuse, pour la démocratie et l’Etat de droit. Car, si notre constat s’avère être juste, in fine, l’intérêt de la société se retrouve relégué à un niveau subalterne. D’où nous devons, très légitimement, nous interroger d’une part, sur cette institution qui a dévoué nos lois pour répondre favorablement à l’intérêt d’une personne (le président de la République). D’autre part, sur l’esprit, de ces potentiels candidats, y compris Macky Sall, qui vont solliciter le suffrage de nos concitoyens, pour accéder à la magistrature suprême.

Le conseil devrait, sans délai, statuer sur les recours, c’est-à-dire dès l’épuisement du délai de quarante- huit heures prescrit à l’article L. 122 du code électoral. Pensez-vous un instant, que les mêmes personnes (les 7 membres du conseil constitutionnel) qui ont statué sur l’invalidité, ou l’invalidation des candidatures de Karim Wade, et de Khalifa Sall vont se déjuger, dans un espace de temps aussi court, pour dire le contraire, de leur décision, à savoir les valider de nouveau ? Cette éventualité serait possible, si le conseil pouvait être, autrement, composé. Malheureusement, ceci n’est pas prévu, les 7 membres du conseil n’ont pas de suppléants appelés à statuer, en pareille situation. Donc, ces décisions qui vont être rendues, sont des mascarades juridictionnelles, puisqu’ils (les membres du conseil) vont mécaniquement confirmer, que ces candidatures sont définitivement rejetées.

Nous ne reviendrons pas sur certains points déjà abordés, notamment, la liberté excessive des membres du conseil, dans l’interprétation des dispositions relatives au parrainage, ou le non-respect des délais de publication des listes prescrits par les textes. Toutefois, les membres du conseil, fidèles à leur philosophie de satisfaire par tout moyen les désirs de Macky Sall ont rejeté, ou retiré au dernier moment les noms de Karim Wade, et de Khalifa Sall de la liste des pré-qualifiés. De notre point vue, ces rejets reposent plus, sur des considérations politiques, plutôt que juridiques. Car, pour nous, ces invalidations ne reposent sur aucun fondement juridique au regard des décisions sur lesquelles, le conseil pourrait s’appuyer.

Ainsi, le code électoral et notamment l’article L. 115 dispose « la candidature à la présidence de la

République doit comporter :

1) les prénoms, nom, date, lieu de naissance et filiation du candidat ;

2) la mention que le candidat est de nationalité sénégalaise et qu'il jouit de ses droits civils et de ses droits politiques, conformément aux dispositions du titre premier du Code électoral ;

3) le numéro de la carte d’électeur ;

4) la mention que le candidat a reçu l’investiture d'un parti politique légalement constitué ou d’une coalition de partis politiques légalement constitués ou d'une entité regroupant des personnes indépendantes ;

5) la photo et la couleur choisies pour l'impression des bulletins de vote et éventuellement le symbole et le sigle qui doivent y figurer ;

6) la signature du candidat. Pour être recevable, toute candidature doit être accompagnée de la signature d’électeurs représentant, au minimum, 0,8% et, au maximum, 1 % du fichier électoral général.

Ces électeurs doivent être domiciliés dans au moins sept régions à raison de deux mille au moins par

région. Un électeur ne peut parrainer qu’un (01) candidat ».

Le point 2 de l’alinéa 1 de l’article L. 115 précité, nous retient plus que les autres, parce que le conseil ne peut se fonder que sur celui-ci, pour rejeter les candidatures de Karim Wade et de Khalifa. Et, nous pouvons relevés dans les critères pouvant servir de causes d’exclusion que la jouissance des droits civils et des droits politiques. Ici, nous relevons le candidat ne doit plus jouir (cumulativement) de ses droit civils et politiques. C’est dire, pour être exclu de la liste, le futur candidat doit avoir été dépossédé de ses droits civils, et de ses droits politiques. Cette interprétation découlant de la conjonction de coordination « et », tout autre argument serait fallacieux.

Karime Wade et Khalifa Sall n’ont pas été dépossédés de leurs droits civils et politiques, donc ici pour avoir

pris la décision de les retirer de la liste des candidats le conseil s’appuie seulement sur une volonté du président Macky Sall, et du premier ministre Boun Abdalah Dionne. Pour rappel ce dernier avait dit qu’il n’y aurait pas, plus de cinq candidats face à Macky Sall. Comme nous avons eu à l’écrire, le conseil n’applique aucunement la loi mais sa loi, celle qui aurait pour seule visée de satisfaire les désirs et vœux du Chef de l’Etat. Aucune déduction ne peut être faite, ou aucune extension ne peut être faite pour dire que les droits civils et politiques ont été levés, cela revient à étendre la décision à des situations non concernées. Mais une telle interprétation trop forcée, s’inscrit pourtant dans la manière de dire le droit, par le Conseil constitutionnel.

Ce que nous avons eu à déplorer, à plusieurs reprises depuis le début de l’instruction des dossiers de

parrainage. En pré-conclusion, nous restons persuadés, que le législateur a voulu spécifier, le contraire de ce qui ressort de la lecture de sa loi, d’où une grave erreur de sens. Selon l’alinéa 1 de l’article L. 122, du code électoral le droit à réclamation « contre la liste des candidats est ouvert à tout candidat ». Au regard, de la rédaction de cet article, il convient de relever, le potentiel candidat recalé n’est pas admis à intenter un recours contre le rejet de sa candidature. A notre avis, une précision s’impose, la dénomination de candidat doit donc être réservée, aux personnes reconnues comme telles par le conseil, le fait d’avoir déposé son dossier ne fait de la personne un candidat mais un potentiel candidat. Cette interprétation découle de l’ensemble des textes issus de la Loi n° 2018-22 du 04 juillet 2018, qui régissent le parrainage. Autrement, tel que l’article est rédigé, seuls les candidats admis, après l’établissement de la liste provisoire, sont légitimement fondés à engager une action/recours contre la liste affichée (art. L. 122, al 1. C. élect).

Par une interprétation juridique littérale, les prescriptions, de l’alinéa 1, de l’article L. 122 du code électoral, n’ont, fondamentalement, pas de sens, parce que, le droit à recours devrait être ouvert à celui qui pourrait se plaindre du rejet de sa candidature. De plus, en droit nul ne peut, ou ne doit engager une action contre une décision qui ne lui fait grief, exprimé par l’adage « nul ne plaide par procureur ». A titre d’exemple, suivant la rédaction de l’alinéa cité, Karim Wade dont la candidature n’est pas retenue par le conseil, ne peut engager d’action, comme il n’est pas reconnu comme candidat. Idrissa Seck qui peut le faire, ne peut réclamer des droits au profit de Karim Wade, parce que la décision de rejet fait grief à Karim Wade. Ceci confirme seulement, ce que nous avons soulevé à plusieurs reprises, à savoir, la mauvaise rédaction de la loi.

Pour conclure, nous pouvons affirmer, l’indépendance des membres du conseil constitutionnel, et des autres magistrats du pays à l’égard du pouvoir exécutif doit nous interpeller. Pour qui doutait, de la docilité et/ou de la soumission du conseil, à Macky Sall, en tout cas, son attitude trop partiale, au mépris de nos lois, dans l’instruction des dossiers de parrainage, est trop criante, pour ne plus faire débat présentement.

A notre avis, la majorité présidentielle qui sortira des urnes au mois de mars 2019, devra s’atteler à

réparer, ou à corriger assez rapidement, le sabordage de toutes les institutions du pays par Macky Sall. Si toutefois, le Sénégal veut, ou tient encore à rester la référence démocratique, qu’il fut naguère, dans la sous-région, et plus généralement en Afrique. Mais enfin, l’opposition politique semble être frappée d’amnésie collective, sur la volonté de Macky Sall à conserver le pouvoir par tout moyen. Pourtant, ses méthodes lors du référendum de 2016, ou durant les élections législatives de 2017, sans oublier la rétention de plusieurs milliers de cartes d’identité/cartes d’électeur, de nos concitoyens. Seraient autant de causes/preuves qui devraient faire réfléchir les membres de l’opposition politique, et se préparer à faire face à Macky Sall en toute connaissance de cause (hélas).

Daouda NDIAYE