La TNT, un patrimoine national ; Non au cryptage ! – Par Patrice Sané

Un gros paradoxe ! Pourquoi imposer des combats de lutte dispendieux en l’absence d’annonceurs qui mettent le prix. La lutte est notre sport national, dit-on, c’est à prouver. En tout cas la lutte avec frappe est un sport de masse très populaire. C’est pour cette raison que l’option des promoteurs pour le « Pay-per-view » afin de rentabiliser leur événement demeure incompréhensible voire irrationnelle en économie des médias. La lutte avec frappe n’est pas un jeu élitiste à l’image du scrabble, du jeu d’échecs ou du poker qui peuvent s’imposer ce procédé mais sur sites internet privés ou chaînes de télévision cryptées. Loin de nous l’idée d’enlever le droit à cette option aux promoteurs du combat BallaGaye- Modou Lo ! Mais cette option à se procurer un code payant pour avoir accès aux images du combat via un site internet ou une chaîne cryptée a bien une limite. A notre avis, il est illégal d’utiliser une chaîne de la TNT avec des procédés cryptés pour commercialiser ce spectacle. La TNT est un patrimoine national qui ne doit diffuser que des chaînes en clair. On n’a pas le droit de réserver des canaux et les crypter pour ensuite exiger un code d’accès payant afin de regarder le combat. C’est un viol du service public de l’audiovisuel concédé certes à un opérateur privé mais qui doit s’interdire cette spéculation. La TNT est une propriété de l’Etat du Sénégal dont l’exploitation est concédée à Excaf qui peut bien élargir son bouquet à des chaînes partenaires, mais accessibles en clair. Au total, regarder le spectacle de lutte via un canal sur la TNT avec un code acheté à 2500 francs est illégal. La TDS ne doit pas l’accepter! Le CNG de lutte, non plus! C’est comme si la RTS détenait les droits de diffusion et exigeait des téléspectateurs, en contrepartie, l’achat d’un code pour décrypter le signal sur un canal réservé qui offre le spectacle.