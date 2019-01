La listes des candidats est tombée…Khaf et Karim recalés, Idy en course

Le verdict du Conseil Constitutionnel vient de tomber ce matin. Les candidats retenus sont Macky Sall de la coalition « Benno Bokk Yakaar », Issa Sall du Parti de l’Unité et du Rassemblement (PUR), Ousmane Sonko du PASTEF (Patriotes du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité) et candidat de la coalition « Sonko Président », Madické Niang candidat de la coalition « Madické Président et Idrissa Seck candidat de la coalition « Idy2019 »

Sont recalés : Khalifa Sall candidat de la coalition « Taxawu Sénégal ak Khalifa Ababacar Sall » et Karim Wade candidat de la coalition « Karim président 2019 »

Le président Macky Sall se retrouve donc en face de 4 challengers. Mais la liste définitive des candidats officiels à la présidentielle du 24 février sera proclamée le 20 janvier 2019 soit 35 jours avant le scrutin.