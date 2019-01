Kolda: Les supporters de Balla Gaye ont chauffé la ville

Les supporters de Balla Gueye 2 ont sillonné plusieurs artères et rues de la ville de kolda durant des heures. La victoire du « Lion de Guédiéwaye » sur Modou Lo a été fêtée en grandes pompes par les nombreux fans et supporters du fils de Double Less. Motos, véhicules, tambours aux coins et autres, tout a raisonné aux sons et lumières à la gloire de l’enfant chéri de Malifara dans la région de Sédhiou. Les supporters de BG2 ont chanté et dansé dans une ambiance bon enfant dés la chute spectaculaire de Modou Lo. Ainsi, ils ont exprimé leur sentiment de voir le fils de Double Less récupérer la couronne et le titre de « roi des arènes ». D’ailleurs, à quelques minutes du combat, les activités étaient au ralenti. Tous étaient préoccupés par cet événement. Il était très difficile de trouver un moyen de déplacement. Balla Gueye 2 a gagné ce combat avec brio, ses fan’s et supporters du Fouladou implorent le Ciel pour d’autres succès dans l’avenir.

ELHADJI MAEL COLY