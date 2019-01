Des partisans de Karim et Khaf veulent Brûler…Dakar

Au moment où Macky Sall inaugure le Ter et la gare de Dakar rénovée, des manifestants, acquis à la cause de Khalifa Sall et Karim ont manifesté dans les rues de la capitale. Les partisans de khalifa Sall et ceux du maire de Mermoz-Sacré-Cœur, Barthélémy Dias, ont barré la route et brûlé des pneus à Sacré-Cœur près du rond-point Jvc poussant les forces de l’ordre à user de grenades lacrymogène pour les disperser. A l’université aussi, des étudiants sont sortis dans la rue pour protester contre l’invalidation des candidatures de Khalifa Sall, Karim Wade, Malick Gakou, entre autres…Des bus ont été cassés, des véhicules caillassés.