« And Ak » Macky 2 Mandat assure une victoire à Macky

Une forte mobilisation a été organisée par les membres du mouvement de la Convergence Banlieue Diaspora. Et l’invité du jour, c’était « And Ak » Macky 2 Mandat. L’objectif visé par les deux structures qui ont mis en synergie leurs forces, c’est de travailler pour la réélection de Macky Sall à la tête du Sénégal pour un second mandat. Certains responsables politiques, étaient présents, lors de la manifestation.

L’évènement avait été tenu aux Maristes. Selon El Hadj Bouna Dieng qui est le président de « And Ak Macky 2 Mandat, « cette journée de retrouvaille de la famille « Apériste » restera inoubliable ». Force est de constater que le ministre Amadou Bâ qui était le parrain de la manifestation, était représenté par Oumar Diop Mbow. Sory Kaba, Directeur Général des sénégalais de l’extérieur et entre autres personnalités de l’état, étaient de la parti pour partager ce moment fort avec Abdoul Demba Sow qui est le secrétaire général de « And Ak » Macky 2 Mandat et qui est l’initiateur de la rencontre. La délégation de la Convergence Banlieue Diaspora, est composé de : Ciré Baïla Dia secrétaire général du Cobad, d’Alassane Bâ, président du Cobad, Hamidou Mbow qui est le point focal de diaspora banlieue, Samba Kane qui dirige la caravane venue des Etats Unis, Barou Kane/Afrique, Fatimata Tall, Mamadou Moustapha Diop, membre du conseil économique social et environnemental, Marième Kane député et entre autres. le thème abordé par ces responsables qui travaillent pour la réélection du président de la république à la tête du Sénégal pour un second mandat est : « tous debout pour une victoire éclatante du président Macky Sall au premier tour ».D’après le porte parole de la Convergence Banlieue Diaspora, « la rencontre de tous les ténors politiques et qui sont favorables à la mouvance présidentielle, est une manière de montrer à l’opinion nationale et internationale que la victoire a été déjà acquise pour le compte de Macky Sall. Rien ne va être laissé au hasard. Ce qui a été vue est rassurant. Ses camarades et lui, vont mutualiser leurs efforts pour faire triompher le président de la république le soir du 24 février 2019, devant ses adversaires ».

Tetiane.info