Ziarra de Louga…Serigne Mbaye Sy Mansour toujours présent

Le stade Djiby Diouf, communément appelé stade Wattel qui a accueilli la cérémonie officielle marquant la 55éme édition de la ziarra annuelle de Thierno Mountaga Daha Tall à Louga, a refusé du monde. Des fidèles et proches de la famille omarienne, des représentants des familles religieuses du pays et de la sous-région et des responsables politiques et administratives ont répondu à l’appel du Khalife général de la famille Thierno Mouhamadou Bachir Daha Tall qui avait à ses côtés le Khalife générale des Tidianes, Serigne Mbaye Sy Mansour. le Khalife Général des Tidiane effectue depuis plusieurs années le déplacement à Louga pour la ziarra…