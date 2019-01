Nice : Malgré les remous…Vieira gagne et ne lâche rien

En s’imposant face à Bordeaux ce samedi (1-0) lors de la 20e journée de Ligue 1, Nice a doublé au moins provisoirement l’OM pour s’emparer de la sixième place. Dans un contexte marqué par le départ surprise et prochain du président Jean-Pierre Rivère et du directeur général Julien Fournier, Patrick Vieira assure qu’il ne lâchera rien.

Les désaccords avec les actionnaires lors du dernier mercato d’été et de ce mercato d’hiver auront eu raison de la patience de Jean-Pierre Rivère et Julien Fournier. Le président et le directeur général de Nice ont annoncé vendredi leur départ prochain, le temps d’assurer la succession avec leurs successeurs, pour l’heure pas connus.

C’est dans ce contexte particulier que Nice a battu Bordeaux ce samedi (1-0), pour grimper à la sixième place de Ligue 1. En conférence de presse, Patrick Vieira a assuré que malgré ce qui pourrait ressembler à une situation précaire, il ne comptait pas lâcher.

“Le soutien des supporters me touche”

“Notre solidarité nous a permis de gagner le match, face à un adversaire qui était meilleur que nous ce soir. Le soutien des supporters me touche, explique le technicien des Aiglons. Quand je parle de solidarité je parle de tout le monde, du staff, des supporters, des salariés… On est une famille. Lâcher, moi? Jamais. Il y a des hauts et des bas bien sûr, mais dans l’ensemble je suis content, je suis dans un bon club à Nice.” Le public lui avait réservé de belles acclamations au coup de sifflet final.

“Ce n’est pas facile, on parle du président et du directeur général, très importants dans la vie du club au quotidien, poursuit Vieira. Ces deux derniers jours ont été difficiles pour les joueurs et les salariés du club. C’est une grosse perte pour le club. Mais on a senti une équipe qui avait envie de montrer quelque chose vis-à-vis de l’extérieur. […] Non, je n’ai pas senti venir ces départs. Je suis déçu. Mais c’est une décision mûrement réfléchie, que je respecte.”