La cérémonie de clôture de la 55ème édition de la ziarra omarienne dédiée à Thierno Mountaga Daha Tall a démarré à Louga. La ziarra de la famille omarienne commémorant le retour à Louga du corps de Serigne Mountaga Daha Tall, est un moment de dévotion, de recueillement et de communion. Des milliers de fidèles venus de diverses localités du Sénégal et de la sous-région (Gambie, Mali, Mauritanie et Guinée) ont pris d’assaut depuis vendredi la demeure du Khalife et le mausolée de Mountaga Daha Tall, pour recueillir des bénédictions. Cette 55ème édition se déroule sous la direction du khalife général de la famille omarienne, un homme humble et discret et d’une “dimension exceptionnelle”. Homme de paix, il a consacré sa vie à l’enseignement coranique et à servir Allah. Thierno Mouhamadou Bachirou Tall, né en 1938 à Thiare Peul (35 km de Louga), est dévoué à sa communauté. Serviteur inlassable de l’islam et de la Tidjania, il est un intellectuel qui a fait de longues études coraniques. Le gouvernement du Sénégal est représenté par le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, Aly Ngouille Ndiaye.