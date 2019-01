Affaire Diack & Massata…La presse sénégalaise, pas solidaire

Un juge français détient illégalement un compatriote sénégalais en la personne de Lamine Diack depuis 2015 et cela sans preuves. Le juge Renaud Van Ruymbecke demande en échange la « livraison » par l’Etat du Sénégal de son fils Massata. Ce dernier est accusé de « corruption » par les juges français. Un consultant qui vend ses services pour faire du lobbying, ce qui existe dans tous les pays sauf la France, est accusé de corruption parce qu’il a usé de son carnet d’adresses pour faire avancer des dossiers de candidature. Seule la France ne connaît pas le lobbying, c’est pourquoi, les anglo saxons se sont retournés vers la France pour faire accuser Lamine Diack et son fils…

Mais aujourd’hui, les Diack sont persécutés à l’extérieur par le juge français et le journal le Monde mais aussi à l’intérieur par la presse Sénégalaise. Un seul article du monde est repris par la presse locale avec des titres frisant la mise à mort. « Massata Diack encore enfoncé » pour un article du Monde réactualisé. Et c’est la presse sénégalaise qui « tue » la famille Diack en voulant le scoop. Les français en rient et cela conforte le juge Ruymbecke dans sa position de persécuteur…Rappelons que ce Magistrat délaissé en France n’a que ce seul dossier sous la main. C’est lui qui avait conduit sans succès les enquêtes politico-financières comme l’affaire Urba, celle des frégates de Taïwan et l’affaire Clearstream 2.

A suivre….

Penda Sow