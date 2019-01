Présidentielle : « Infox », « Fen news » et…« Doulnalistes »

Avec la présidentielle, on entendra du tout au Sénégal…Comme nos compatriotes people ont créé le mot « Diazakalizé », la classe politique nous sert des « Infox » et « fen news » sans oublier de condamner les « Doulnalistes »…A l’image de Soumaïla MANGA, président Debout Pour La patrie-DLP et membre Mouvement JUSCA et Ziguinchor JOGNA qui accuse le pouvoir

À L’HEURE DU BILAN, LE POUVOIR NOUS SERT DES « INFOX »

Voilà un pouvoir incapable de nous présenter un bilan élogieux à la base duquel il aurait pu espérer renouveler son bail et qui pense que la seule manière d’y arriver est de rivaliser en « INFOX » qualifiées de «FEN NEWS »[1] dans les réseaux sociaux. À moins de deux mois de la présidentielle de février 2019, ç’aurait été un pays sous un gouvernement normal, des débats contradictoires sur le bilan exhaustif du septennat auraient été les principaux sujets qui occupent les médias.

Malheureusement, ce pouvoir ne crée pas les conditions pour que cela ait lieu. Les citoyens sont orientés vers des futilités parce que ne voulant pas qu’il y ait une analyse pointue sur la situation du pays. Il n’a d’yeux que pour un second mandat et à tout prix. C’est pourquoi il ne crache sur aucune occasion pour faire diversion.

Tout aura été mis en œuvre pour que les « INFOX » fassent la manchette de la presse et détourner les citoyens de l’essentiel. Le pouvoir crée des contentieux judiciaires et électoraux qui mobilisent les citoyens et occupent les médias. Il envoie de temps en temps ses « DOULNALISTES » mercenaires de la plume pour accuser ses adversaires et laisser les réseaux sociaux continuer la sale besogne. Il en sera ainsi jusqu’au jour de la présidentielle car nous avons des hommes au pouvoir qui n’ont de temps que pour réfléchir en mal. Même le domaine du sport n’est pas épargné pour nous inonder en « INFOX ».

Avant que ne survient le changement de calendrier renvoyant la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) en été, le candidat à sa propre succession misait sur une éventuelle performance de nos Lions afin de gagner le cœur d’une partie de l’électorat. Avec le changement calendaire, le pouvoir a fini par se rabattre sur les CAF Awards sans grande importance pour notre pays qui n’a même pas un stade digne de ce nom. L’organisation de cet événement par notre pays est d’ordre purement politicien, au même titre que le combat de lutte du 13 janvier qui opposera le Lion de Guédiawaye et le Rock des Parcelles Assainies sans oublier l’inauguration du Train Express Régional (TER) le lendemain.

C’est d’autant plus patent que la date de ce combat est calée le jour de la publication de la liste des candidats à la présidentielle. Autant il a recalé le candidat du Grand Parti le jour où se tenaient les CAF Awards, autant il orientera les regards vers ce combat de lutte pour faire publier la liste en recalant qui il veut et le lendemain, l’inauguration du TER étouffera dans l’œuf cette forfaiture. Ce fut le même modus operandi lorsque M. Idrissa Seck était libéré par Me Wade pendant la CAN et au moment où les Lions jouaient. Et ne soyez pas étonnés de vivre dans un « ETAT POLICIER » les 13 et 14 janvier sous prétexte de sécurisations des citoyens et autorités qui vont quitter partout au Sénégal pour se rendre au stade et à l’inauguration du TER.

Voilà un président qui dit avoir fait un bon job avec un bilan élogieux mais qui refuse d’avoir d’adversaires, veut occulter son bilan peu élogieux, tout en faussant les règles du jeu démocratique. D’ailleurs, ses partisans ont fui tout débat contradictoire.

Ce « Saï Saï » version « Keur Gui » n’a aujourd’hui que des « INFOX » à présenter aux Sénégalais en lieu et place d’un bilan après avoir passé sept années à la tête de notre État. Il nous revient, dès lors, de revoir notre copie et de ne point le suivre dans son jeu favori consistant à toujours nous détourner de l’essentiel.

Soumaïla MANGA, président Debout Pour La patrie-DLP

Membre Mouvement JUSCA et Ziguinchor JOGNA

[1] « FEN » est un mot Wolof qui veut dire Mensonge.