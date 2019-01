Plus de peur que de mal, avant-hier, à Ngoundiane. En effet, six personnes armées de Kalachnikov ont fait irruption dans la boutique de Moustapha Diagne, fils de l’imam Ratib, Pape Demba Diagne. Tenu en respect, le boutiquier a été blessé et évacué, plus tard, à l’hôpital. Les malfaiteurs ont pu emporter six millions en devises étrangères. Dans leur retraite, pour décourager leurs poursuivants, ils tiraient en l’air. Seulement, quelques heures plus tard, quatre d’entre eux seront arrêtés grâce à une minutieuse enquête diligentée par l’homonyme du boutiquier, Moustapha Diagne «Kaang», fils du maître coranique et homme de confiance de Idrissa Seck, président de Rewmi.

Moustapha Diagne a réussi également à localiser les deux autres malfaiteurs dans une Banque à Thiès, où ils faisaient leur change. Interpellé, Moustapha Diagne, explique qu’il a réussi à mettre la main sur les agresseurs grâce au système de géolocalisation qu’il avait mis dans le téléphone portable du boutiquier. «Lors de leur forfait, ils avaient emporté avec eux, le téléphone de mon homonyme. Et comme j’avais installé l’application, je suivais, minute après minute, tous leurs déplacements. C’est ainsi que j’ai averti la gendarmerie de Ngoundiane de leur emplacement. Bien vrai qu’elle (la gendarmerie) n’avait pas répondu à notre premier appel au moment du cambriolage. Mais, quand j’ai localisé les deux autres éléments de la bande, je leur ai dit qu’ils se trouvaient dans une Banque à Thiès», explique Moustapha Diagne «Kaang». Les six malfaiteurs sont présentement à la gendarmerie de Ngoundiane.