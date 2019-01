L’étoile de Podor : Amadou Kane Diallo, un trait d’union entre la politique et la culture

L’homme est un être sociable ; la nature l’a fait pour vivre avec ses semblables. Loin des interprétations simplistes, Elhadji Amadou Kane Diallo est une demande sociale incontestable. Depuis 40 ans, l’homme travaille pour le développement et le rayonnement du département de Podor. Ancien maire de Ndioum, conseiller départemental et ancien président de la fédération PDS de Podor, Amadou Kane Diallo a un passé politique riche de son parcours et de son expérience.En plus de son manteau d’homme politique, Elhadji Amadou Kane Diallo est un homme de développement et de culture. Il a dirigé l’association pour la rénovation de Ndioum en 1978.Il a été à l’origine des 72 heures culturelles de Ndioum en 1990, année au cours de laquelle la ville a été non seulement érigée en commune de plein exercice, mais aussi dotée d’un collège d’enseignement moyen. Président du mouvement Bamtare »synergie Nguir ligueyal Sénégal » en 2014, Elhadji Amadou Kane Diallo est arrivé deuxième derrière Karim Wade lors des primaires organisés en 2015 par le parti démocratique Sénégalais (PDS).C’est une référence pour tout un peuple, un vrai leader pour toute une génération.Aujourd’hui, nous avons tous à gagner à travers sa personne. De plus, nous devons profiter de lui; il sait pardonner. C’est une denrée rare en politique.La conclusion logique est qu’Amadou Kane Diallo est incontournable dans la quête de la retrouvaille de tous les acteurs politiques du département de Podor. En atteste la grande mobilisation réussie lors de son meeting en faveur du président Macky le 10 Décembre 2018.Sa démarche et son discours ont été fédérateurs.Fédérateur de nature, Kane Diallo veut aujourd’hui dépasser les querelles partisanes et placer tout sur la légalité et l’intérêt commun de la réélection du président Macky Sall au 1er tour de l’élection présidentielle du 24 février 2019.Les retrouvailles fraternelles entre le ministre Abdoulaye Daouda Diallo et Amadou Kane Diallo,constituent une alternative rationnelle saluée par les jeunes et les femmes du département.Amadou est très outillé pour délivrer le message pour convaincre la base électorale du Fouta et des foutankes lors de la campagne présidentielle de 2019.

Abdoulaye MALL

RESPONSABLE BAMTAARE EN France