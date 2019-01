Les militants frustrés de l’APR se rebellent dans le département de Pikine. Et c’est le maire Abdoulaye Thimbo, proche parent de Macky et responsable de l’APR de ladite commune qui est mis en cause : « Le Président Sall doit savoir que ça ne va pas dans son parti à Pikine. Il y’a beaucoup de frustrés et de mécontents. Des responsables sont découragés et ont gelé leurs activités », révèle Maguette Ngom responsable APR à Yeumbeul