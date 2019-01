Chantier du TER : un vigile tué par un camion conduite par une dame

Encore un drame dans les chantiers du Train express régional (Ter) dans la banlieue de Dakar. Plus précisément au niveau de la centrale à béton située dans la commune de Dalifort. Sur place, Seckou Baldé, vigile de son état né en 1996, a été surpris dans sa guérite puis écrasé par un camion à béton malaxeur. Immatriculé 8182-TTD1, l’engin était conduit par la nommée Seynabou Th. née en 1990 qui, renseigne Les Échos repris par Seneweb, s’essayait à la manipulation de cette grosse cylindrée sous la supervision du chauffeur titulaire Modou Nd.

Alertés de la tragédie, les limiers du commissariat d’arrondissement de police se rendent sur les lieux, effectuent les constatations d’usage et activent les sapeurs-pompiers. Mais, écrit Les Échos, les soldats du feu ont eu toutes les difficultés du monde à extirper le corps du vigile. Modou Nd. et Seynabou Th. ont été interpellés et présentés devant le parquet du tribunal de Pikine/Guédiawaye pour homicide involontaire par accident de la circulation routière.