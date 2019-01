Wade est gravement malade : il souffre de…

Le frimas des ans est en train d’avoir raison sur l’ancien Président de la République du Sénégal, Me Abdoulaye Wade. Son retour au bercail, moult fois, annoncé, ne cesse d’être remis sine die. En réalité, le pater de Karim Meissa Wade qui vit, en ce moment, au pays de Marianne (Versailles, France) est souffrant. Comme le fameux Château de cette ville-hôte (elle date de l’époque louis-quatorzienne, 17ème siècle), il est en passe de subir, atrocement, le poids de l’âge. A 93 ans (????), Wade reste sous menace répétitive de signes cliniques de vieillesse. Et c’est ce que nos gérontocrates appellent : la sénilité. Ce qui aurait retardé, certainement, son retour. En dépit des conseils de ses médecins qui le dissuadent à venir, il veut coûte que coûte rentrer pour prendre part au combat, à sa manière. Tant le Pape du «Sopi» pense que sa présence dans nos murs pourrait avoir un effet psychologique sur le camp d’en face et influencerait, de toute évidence, le vote du 24 Février 2019. Mais comme entre le vouloir et le pouvoir, il y a tout une forêt de différence. Attendons d’y voir plus clair…

Ibrahima Ngom