Trois personnes ont comparu devant un tribunal au Zimbabwe, accusées d’avoir volé une valise contenant 150 000 dollars en espèces appartenant à l’ancien président déchu du pays, Robert Mugabe.

Constantia Mugabe, membre de la famille de l’ancien Président Robert Mugabe fait partie des suspects. Elle aurait eu les clés de la maison rurale de M. Mugabe à Zvimba, près de la capitale Harare. Les autres suspects étaient des préposés au nettoyage de la maison au moment du vol, qui aurait eu lieu au mois de décembre. Les suspects Johanne Mapurisa et Saymore Nhetekwa ont acheté chacun une voiture juste après la déclaration de vol, et même une maison à 20 000 dollars pour le premier d’entre eux et du bétail pour le second a déclaré le procureur de la République, Teveraishe Zinyemba, à la cour de justice de Chinhoyi.

Mugabe, aujourd’hui âgé de 94 ans, a été contraint de quitter ses fonctions par l’armée zimbabwéenne en 2017. Il était au pouvoir depuis 37 ans, en tant que Premier ministre puis président.

Les dollars américains sont très prisés au Zimbabwe où l’inflation est très forte

Les trois suspects ont été libérés sous caution et l’AFP rapporte qu’un quartrième suspect serait en fuite.